Terror y racismo

En una entrevista, Peele sintetizó qué lo llevó a plantear el argumento de una cinta que mete miedo. “Quería que la película sea sobre esclavitud moderna. A mitad del proceso comprendí que estaba escribiendo sobre el sistema de prisiones industriales, que es el secuestro y encarcelamiento sistémico de hombres y mujeres negros; lo cual es, por supuesto, esclavitud moderna”, explicó el director. Y continuó: “Si ves el documental 13th, de Ava Duvernay, muestra con maestría que el sistema de prisiones -en EE.UU.- es una nueva forma de esclavitud. Cuando me di cuenta de que mi subconsciente estaba tratando de expresar ese horror sobre gente que va a prisión la mayor parte de su vida por tener un poquito de marihuana o algo así; fue algo muy poderoso, me senté y lloré mientras escribía”.

Las mayores influencias del cine de terror del director vienen de El bebé de Rosemary (1968) y Las mujeres perfectas (1975), películas que, según Peele, hicieron con los temas de género lo que él quiso hacer con las cuestiones raciales en ¡Huye!, donde los perpetradores parecen inofensivos, pero sólo a primera vista. “Había un gran vacío en el cine de terror; se sentía que cualquier otro horror de la vida real tenía una película que lo tratara. Y no ha habido alguna (de raza) por cierto tiempo. Me hizo sentir un poco emocionado, sentí que podía contribuir al género con algo que no estaba allí”, expresó.

Elogios: Los medios afirmaron que es “una crítica social fantástica” y un “thriller glorioso”.