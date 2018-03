A 21 días del doble femicidio y con Muñoz burlándose de toda la Policía, estremece escuchar el testimonio Estéfani, quien reza para que cacen al asesino y así volver al pueblo donde nació y se crió para recuperar su vida familiar.

“Ese viernes que nos vimos en Las Ovejas (al otro día del crimen) me fui de ahí. El miedo a que le haga algo a mis hijos o a mí hizo que me vaya de Las Ovejas”, contó la joven a LMN.

Estéfani es consciente de lo que vivió pero el Estado vuelve a cometer el mismo error que permitió el doble femicidio: subestimar la situación.

“¿Por qué no me brindó ayuda la Justicia, el Gobierno ni de nadie? A mí Muñoz me podría haber matado y nadie se enteraba. ¿Por qué nadie me pregunta ni cómo estoy? No puedo dormir pensando que soy la única que pudo decir que fue él y lo enfadado que debe estar conmigo”, aseveró la testigo.

“Nunca estuve ni estoy con custodia. Debieron brindármela pero van 20 días y nadie me ayudó. Me fui por miedo, por sentido común, por proteger a mis hijos y mi vida como desde el momento en que corrí al ver cómo las mataba”, recalcó con fuerza.

“Mi vida está allá, mi hija quiere volver a la escuela pero yo, mientras no lo encuentren, no puedo volver. Con sólo pensar que hay hermanas y cuñados de Muñoz que le brindaron ayuda y que andan como si nada en el pueblo, no puedo. Si fueron capaces de ayudar a esa bestia, pueden ser capaces de cualquier cosa”, afirmó la joven.

“Nadie me preguntó si necesitaba algo, no hablo de dinero porque tengo mi sueldo y con eso estoy tirando. Pero por lo menos demostrar que hice algo bien y que se preocupan por mí. Sólo espero que no cese la búsqueda”, concluyó.

“Vi cómo Muñoz las apuñalaba”

“Muñoz estaba agarrando a la nena del pelo y por la espalda. Pensé que eran golpes de puño. Karina le dijo ‘No Lorenzo, no’, y ahí él le pegó una puñalada a ella en las costillas. Ahí vi el cuchillo y como él me vio, corrí”.

Marcharon y exigieron la captura del femicida Muñoz

Con la mamá y el hermano de Karina Apablaza encabezando la marcha, más de un centenar de personas acompañó el reclamo de Justicia por el centro neuquino.

La marcha arrancó pasadas las 19:30 desde el monumento a San Martín hasta Casa de Gobierno donde concluyó el recorrido sin incidentes.

“Queremos justicia y que encuentren a esa bestia. Vamos a manifestarnos para reclamarle a la Justicia porque bajó de 90 días a 20 la prisión preventiva para uno de sus cuñados”, dijo Miguel, uno de los hermanos de Karina.

De la búsqueda hasta ayer no hubo novedades, por lo que Muñoz hoy cumple 21 días prófugo mientras la Policía asegura que lo están cercando. Previo a la marcha, anunciaron que la cacería de Muñoz pasó del área de Seguridad a Investigaciones que cuenta con personal especializado para este tipo de búsquedas.

