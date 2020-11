Testigo bajo reserva: "Estaba en shock, pensé si me hubiese pasado a mi"

Una de las últimas testigos en declarar en la primera jornada de juicio contra Alfredo Escobar por el femicidio de Cielo fue una joven oriunda de Plottier. Antes de pasar a la sala, la fiscalía solicitó que sus datos personales no sean difundidos y que el acusado no esté presente en el recinto para que pudiera declarar libremente, por lo que tras reubicar a Escobar, la testigo ingresó y brindó su testimonio.

Fue así que ese noche se reunieron por primera vez cerca de las 23, compraron unas cervezas en un mercado y después una tercera. Luego, cerca de las 2, "él me preguntó si daba para algo más, le dije que no, que solo lo había ido a conocer y lo pasé a dejar cerca de su casa", pero que Escobar le siguió enviando mensajes. "Me seguía mandando mensajes. Me dijo que tenía que valorarlo por haberlo conocido y si daba para volver a encontrarnos, que saliera, que fuera a su casa a tener relaciones. Le contesté que más adelante si", recordó.

AM-inicio-juicio-caso-Cielo-Lopez-(8).jpg Agustín Martínez

La mañana siguiente ella le respondió a un estado de WhatsApp que él le había dedicado alrededor de las 3 e intercambiaron un par de mensajes pero "como cortados" y lo siguiente que se enteró de él fue cuando lo detuvieron y acusaron por el femicidio de Cielo López.

"Cuando me enteré me cayó como un balde de agua fría. No sabía que hacer. Estuve re mal una semana sin saber a quien contarle. Me sentía mal porque lo tuve sentado al lado mío, me cuestioné mucho. Lo conocí y que haga esto fue re atroz. Me sentía re mal como mujer y me puse en el lugar de ella de si me hubiese pasado a mi", resaltó la joven, quien a la fecha se altera de solo recordar aquella noche.

Fue por ello, que pidió ayuda psicológica y en la Iglesia a la que concurre. "Después de dos meses cuando fui a declarar a fiscalía, sentí que me saqué un peso de encima. Nadie me obligó. Sentí que tenia que hacerlo para estar bien conmigo misma", destacó y agregó: "Había estado horas antes con él y eso me pegó de lleno".

Consultada por uno de los abogados defensores Maximiliano Gómez sobre si en algún momento Escobar fue violento con ella, la mujer respondió que no, como también dijo que no recordaba si cuando lo dejó el acusado se juntó con alguien más.

Cabe indicar que de acuerdo a la teoría de la fiscalía, Escobar pasó a buscar a Cielo la madrugada del 13 de septiembre a las 3:40 por su casa y se dirigieron a la suya donde la violó, asesinó y luego, la descuartizó.