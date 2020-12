The Crown ha afectado la imagen de la familia real

The Crown

The Crown sí ha dañado a la familia británica. Así lo indica una encuesta que recién realizó la firma de encuestas Focaldata. El 35 % de los espectadores de la serie dijo que su opinión sobre la monarquía británica ha mejorado “un poco” o “mucho ”, informa el diario The Sunday Times.

El 42% no cambió su opinión acerca de la familia, incluso después de ver la temporada 4, que se estrenó a mediados de noviembre. Algunos de los episodios detallan la soledad de la princesa Diana y el romance del príncipe Carlos con Camilla Parker Bowles . Sin embargo, el 23% dijo a los encuestadores que su impresión empeoró: el 18% “un poco” y el 5% “mucho”.

La cuenta en Twitter de la pareja real, Carlos y Camila, desactivaron los comentarios, y han dicho que es debido a los mensajes de odio que han dejado algunos usuarios sobre la expareja de Diana de Gales.

The Crown vs. La Corona

La corona británica solicitó a Netflix que incluyera una aclaratoria que establezca para los usuarios más jóvenes que algunas de las situaciones que se retratan en la serie son fantasía. Pero el mayordomo privado de la princesa Diana dijo que el príncipe Carlos sí había sido cruel con su esposa.

Helena Bonham Carter, actriz inglesa que interpreta a la princesa Margarita en la serie The Crown dijo que Netflix tiene la obligación moral de poner un cartel que indique que algunos eventos que se suscitan en la serie son de ficción.

"En The Crown todo está dramatizado. Y eso es algo que me importa mucho recalcar porque creo que tenemos la responsabilidad moral de pararnos a decir ‘Un momento, hombre, esto no es un documental, estamos haciendo una serie, que es algo muy diferente".