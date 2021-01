The Weeknd: su cara llena de botox viralizan su nuevo video

El cantante se le ve con una nariz más delgada, mejillas hinchadas, pómulos cincelados, labios pronunciados, cicatrices de cirugía y otras nuevas características que no pasan desapercibidas. Desde siempre, The Weeknd ha trabajado en los conceptos de sus videos, más allá de cantar la música, se involucra en toda la producción para congenear todo.

El videoclip ilustra la canción Save Your Tears, del álbum After Hours, y a horas de su estreno, ya cuenta con más de 5 millones de reproducciones en YouTube. Evidentemente, el artista busca hacer un llamado de atención con su nuevo video, sin embargo, los memes no se hicieron esperar.

Mirá a continuación una serie de tuits publicado por diversos usuarios, en donde hablan del nuevo look de The Weeknd para su nuevo video:

https://twitter.com/AlejandroLael/status/1346656245718114304 ¿Quién quedó más guapo después de las cirugías? ¿The Weeknd o yo? Pregunta seria. pic.twitter.com/ILcT5KJu3c — Alejandro Lael (@AlejandroLael) January 6, 2021 Twitter">

https://twitter.com/Arlex_gio/status/1346646426625978372 #TheWeeknd cuando la cirugia plastica de calamardo sale mal en la realidad. pic.twitter.com/N44K2AjOdC — Lex (@Arlex_gio) January 6, 2021

https://twitter.com/theweeknd_xolat/status/1346652639648354304 La creación del The Weeknd perfecto, trabajo del artista Mike Marino quién hizo las prótesis para el disfraz de Halloween de Abel y sus looks para las entregas de premios



- Vía @ProRenFX #TheWeeknd #SaveYourTears pic.twitter.com/dWXcIrMuz3 — The Weeknd XO LAT (@theweeknd_xolat) January 6, 2021

Abel Makkonen Tesfaye nació en Toronto, Ontario, Canadá, el 16 de febrero de 1990, es reconocido por su nombre artístico The Weeknd, y además de cantante, es compositor y productor musica. Sus más grandes éxitos son: Blinding Lights, Call Out My Name, Starboy, The Hills, Can't Feel My Face y I Feel It Coming.