The Witcher revelará el pasado del bardo Jaskier

The Witcher retomó sus grabaciones en agosto luego de que estuviesen suspendidas debido a la pandemia de Covid-19 y desde que se inició la producción se han visto fotos de los personajes favoritos del brujo de Netflix Geralt (Henry Cavill), Yennefer (Anya Chalotra) y Ciri (Freya Allan) pero uno de los personajes no se ha visto en el set ha sido el del bardo Jaskier (Joey Batey).

Aunque los fanáticos están preocupados por la suerte del bardo en The Witcher según reseñó el sitio Redanian Intelligence obtuvieron un informe que podría dar cuenta de la inclusión de un personaje que llegaría a través de un deseo que le concedió el djinn a Jaskier sobre la condesa de Stael, una de las musas del bardo en el libro "The Tower of the Swallow" de Andrzej Sapkowski y podría salir en la segunda temporada de la serie que se emitirá en 2021.