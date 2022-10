Thiago contó en Gran Hermano a qué le tiene miedo dentro de la casa

Thiago habló de sus miedos Gran Hermano 2022.mp4

En cuanto a su familia, es numerosa, por eso cada vez que puede se encarga de saludarlos para que sepan que los lleva siempre presentes con él.

“Somos 10 hermanos: 5 varones y 5 mujeres, pero no vivimos todos juntos; cada uno tiene su pareja. Nosotros vivimos 6 en mi casa, en González Catán que es tranqui con sus días malos. Yo no hago quilombo ni nada de eso. A mí me gusta hacer amigos y no pelear”, expresó Thiago sobre su familia y entorno fuera de la casa.

A la casa de Gran Hermano llevó lo necesario, pero hay una cosa que se destaca por sobre las demás. Es que encima de su cama ubicó una foto de su familia, la cual muestra a sus compañeros cada vez que puede.

“Ella es mi hermanita más chiquita. Tenía dos meses de vida cuando mi mamá falleció. Ellos siempre están presentes. Está es una re oportunidad, una nueva vida para mis hermanos. Me gustaría hacerles una casita linda”, relata con los ojos llenos de lágrimas.

Las lágrimas salieron de sus ojos al pensar lo que estaba logrando y reveló cuál es el miedo más grande que atraviesa desde su ingreso: “¿Quién iba a pensar que iba a estar acá cuando dos semanas atrás estaba juntando cartón por unos pesos? Tengo miedo de mañana despertarme y que esto sea un sueño”.