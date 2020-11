This is Us habló de Outlander, y los actores respondieron

En el drama familiar This is Us, hablaron de Outlander

Recientemente en This Is Us , la serie de NBC disponible en Amazon Prime Video , hizo alusión a Outlander . Resulta que en el episodio del drama familiar emitido la semana pasada, se mencionó a la popular tira, demostrando que se ha convertido oficialmente en uno de los programas más importantes de la televisión. Los protagonistas, Sam Heughan y Caitriona Balfe , respondieron.

Alerta de spoiler

El momento de This Is Us transcurrió cuando durante la escena, cuando los recién comprometidos Kevin (Justin Hartley) y Madison (Caitlin Thompson) tienen una charla sincera sobre sus problemas personales y lo que podrían transmitir a sus hijos, Madison admite que es fan de Outlander.

“Además, estoy obsesionado con el programa Outlander. He ido a convenciones ”, confiesa Madison. "No", responde Kevin, a lo que Madison insiste, "Sí". "Eres una de esas personas", dice Kevin. “Sí, una de esas personas. Lo sé ”, admite Madison.

¿Qué respondieron en Outlander?

El elenco y el equipo de Outlander acudieron inmediatamente a las redes sociales, después de la emisión del episodio, para responder ante la mención de Outlander en This Is Us. El protagonista Sam Heughan dijo: "Nosotros también somos una de esas personas".

Por su parte, la productora ejecutiva de Outlander, Maril Davis respondió a Heughan y escribió: "¡Por "una de esas personas" se refería a los MEJORES FANS DE LA TIERRA! ¡Gracias por el saludo @NBCThisisUs! la gente de Outlander @Outlander_STARZ".

Finalmente, Caitriona Balfe no se quedó atrás ante la mención de Outlander en el drama familiar This is Us y expresó muy emocionada lo siguiente: "Brillante. Amamos a 'esas personas'”.