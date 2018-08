"Thriller" de Michael Jackson fue detronado por The Eagles

El álbum ha recuperado esa posición privilegiada casi una década después de la muerte del 'rey del pop' al alcanzar las 38 millones de copias vendidas, por encima de los 33 millones que registra el mítico álbum de Michael Jackson.

Embed

"Agradecemos a nuestras familias, a nuestra gerencia, a nuestro equipo, a la gente de la radio y, sobre todo, a los fieles seguidores que nos han acompañado durante los altibajos de 46 años de carrera", señaló en un comunicado Don Henley, uno de los fundadores la banda.

La Asociación de la Industria de la Grabación de Estados Unidos (RIAA, por sus siglas en inglés) recalculó el total de ventas de estos álbumes y tuvo en cuenta también las transmisiones en línea y las descargas digitales. Según el nuevo cálculo, 1.500 escuchas de un álbum por internet equivalen a una venta y la descarga de 10 canciones se contabiliza del mismo modo.

Además, otro de los álbumes de la banda de Los Ángeles, 'Hotel California', ocupa la tercera posición tras superar los 26 millones de ventas. Contar con dos discos en ésta lista es todo un récord.

Embed

El álbum recopilatorio 'Their Greatest Hits 1971-1975' ya ocupó la primera plaza de "más vendido de la historia" durante una década, hasta 2009, cuando el fallecimiento de Jackson disparó el interés y las ventas de 'Thriller' y lo colocó en lo más alto de esa clasificación.

El 'top 10' de los discos más vendidos de la historia en Estados Unidos está compuesto por nombres como Billy Joel con su 'Greatest Hists Volume I & VolumeII', Led Zeppelin con 'Led Zeppelin IV' y Pink Floyd y su mítico 'The Wall', ocupando el cuarto, quinto y sexto puesto respectivamente. AC/DC y su 'Back in Black' se posicionan como los séptimos seguidos de Garth Brooks con su 'Double Live'. En novena posción Hootie & The Blowfish con 'Cracked Rear View', para dejar en la décima posición a Fleetwood Mac con 'Rumours'.

LEÉ MÁS

Michael Jackson vuelve a aparecer en un nuevo álbum