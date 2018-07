Michael Jackson vuelve a aparecer en un nuevo álbum

“Suddenly, you say you do not want me anymore/all of a sudden, you say I closed the door/I do not care” (De pronto dices que ya no me quieres / de pronto dices que cerré la puerta / no me importa), canta Jackson.

Silencio

Drake no ofreció detalles sobre cómo fue producido ese tema, aunque se sabe que el creador de “Man in the Mirror” tenía varios trabajos sin terminar al momento de su muerte en 2009.

Otro dueto póstumo de Jackson con la estrella pop Justin Timberlake había sido lanzado con mucho éxito en 2014, “Love Never Felt So Good”.

Al igual que “Don’t Matter to Me”, en esta canción aparece el crédito del legendario cantante Paul Anka, el autor de “Put your Head on my Shoulder”, álbum con el que Jackson y Anka trabajaron juntos en 1983.