Tiktok refuerza la revisión de contenidos con nuevos avisos antes de compartirlos

TikTok marcará el contenido no verificado a los usuarios antes de que lo compartan, informaron este miércoles desde el blog de la aplicación para compartir vídeos. Esta nueva medida es el último esfuerzo para combatir la desinformación en su plataforma.

La nueva función implica un aviso que aparecerá en la pantalla del creador del vídeo para el contenido que fue revisado pero no puede ser validado. Además, también se añadirá una etiqueta de advertencia al vídeo.

A veces las comprobaciones de hechos no son concluyentes o el contenido no puede confirmarse, especialmente durante el desarrollo de los acontecimientos. En estos casos, un vídeo puede dejar de recomendarse en la sección "Para ti" de cualquier persona para limitar la difusión de información potencialmente engañosa. Este miércoles vamos a dar un paso más allá para informar a los espectadores cuando identifiquemos un vídeo con contenido no confirmado, en un esfuerzo por reducir su difusión, aclaró la empresa en su blog.

Así es como funciona: En primer lugar, el espectador verá un banner en un vídeo si el contenido fue revisado pero no puede ser validado de forma concluyente.

Tiktok1.jpg

El creador del vídeo también será notificado de que su vídeo ha sido marcado como contenido no probado.

tiktok2.jpg

Si un usuario intenta compartir el vídeo marcado, verá un aviso que le recordará que el vídeo fue marcado como contenido no verificado. Este paso adicional requiere una pausa para que la gente considere su próximo movimiento antes de elegir "cancelar" o "compartir de todos modos".

tiktok3.jpg

Desde TikTok explicaron que diseñaron esta función para ayudar a los usuarios a ser conscientes de lo que comparten. "De hecho, cuando probamos este enfoque, vimos que los espectadores disminuyeron el ritmo al que compartían los vídeos en un 24%, mientras que los "me gusta" de esos contenidos sin fundamento también disminuyeron en un 7%."

Esta función se desplegará en todo el mundo en las próximas semanas, empezando este miércoles en Estados Unidos y Canadá. Fue diseñado y probado con Irrational Labs, un laboratorio de ciencias del comportamiento, y es una continuación del trabajo de la empresa para promover la alfabetización mediática, incluida la serie de vídeos educativos "Be Informed" que crearon en colaboración con la National Association of Media Literacy Education. Estos vídeos explican la diferencia entre hechos y opiniones, cómo analizar los gráficos, entender las fuentes y reflexionar sobre si el contenido debe ser compartido.

Creemos que la alfabetización mediática es crucial para mejorar la experiencia en línea de todos y seguimos invirtiendo en experiencias de productos que ayuden a promover una comunidad auténtica y acogedora afirmaron desde la empresa.