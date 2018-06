Tinelli atendió a Fede Bal

“Ustedes me lo dieron como confirmado, pero cada vez que escucho una nota suya nos tira ese líquido amarillo desde arriba. Yo quiero que sea pareja de Valeria Archimó. Lo que siento, y esta apreciación corre por mi cuenta, es que le debe molestar que Laurita esté en el jurado y él quedarse como participante”, fueron las palabras de Tinelli sobre Bal.

El capo de la productora Laflia aseguró que si bien el ex campeón del “Bailando” les comunicó que no quería estar en el reality el participar con una excelente bailarina lo pone en un lugar “artístico excelente”.

Luego fue más allá y lo comprometió a Fede al convocarlo abiertamente: “Lo convoco a Fede Bal, tiene que estar. El otro día vi una nota que le hicieron ustedes y estuvo muy duro diciendo que ya había cumplido un ciclo. Mirtha Legrand, una de las número uno de la tele, ha dicho tantas veces que había cumplido un ciclo y siguió estando. Yo digo, Fede Bal, que no digo que sea menos que Mirtha, podría venir perfectamente. Fede Bal te esperamos”, sostuvo Tinelli. Y agregó: “Susana (Giménez) y yo también muchas veces dijimos ‘cumplí un ciclo’”, cerró Marcelo dejándole una puerta abierta al ex de Laurita.

--> Se puso firme y apuró a Hoppe y al Chato Prada

Tinelli aprovechó la cámara de Los ángeles a la mañana y le puso los puntos a sus dos hombres de confianza: Chato Prada y Fede Hoppe a quienes les marcó que este año no puede faltar uno de los ritmos que le postergaron en 2017. De forma contundente y firme, Marcelo les hizo el pase de factura: “Una cosa que les digo acá al Chato y a Fede Hoppe, y lo digo públicamente porque no quiero que fallen en esto porque se hacen los boludos los dos, es que tiene que ir el nado sincronizado este año”.

“No me sanateen. Me hacen la sanata porque el año que viene cumplimos 30 años y me dicen ‘guardalo porque el año que viene la rompemos’. El aquadance ya me lo garcaron el año pasado. Los problemas de Ideas del Sur les sirvieron perfecto para no hacer nada de todo eso. Dos garcas”, disparó cerrando el tema el conductor.

En cuanto a la cantidad de participantes, Tinelli dijo: “Tenemos apalabrados 23 y yo creo que vamos a llegar a tener 18. En algunas galas vamos a tener que hacer eliminación doble”.