Tinelli enojado y en pie de guerra

"Tiran cualquiera. Un periodista o un editor tiene que ser cuidadoso", sostuvo molesto Tinelli.

La respuestas del showman no se hizo esperar. “No soy una persona que anda desmintiendo noticias que no son verdaderas. Diferente es cuando se habla de la salud porque es un tema sensible. En la última tapa de una revista dicen un montón de mentiras sobre mi salud, que no se entiende de dónde las pudieron inventar, más teniendo en cuenta que jamás me llamaron para chequear esa info”, escribió el Cabezón en Facebook.

¿Operación de prensa?

Más tarde, Clarín publicó una nota que vincula la tapa de Paparazzi con un pase de factura para el conductor que hace unos días envió una carta documento a Cristóbal López y Fabián de Sousa, en reclamo de una deuda millonaria por la venta de Ideas del Sur.