El conductor de ShowMatch utilizó su cuenta de Twitter para responderle a la ex presidenta.

Embed Cris me trata de idiota. Qué orgullo. Voy por el camino correcto. Me alegró el domingo jaja. https://t.co/am8nNQUhP1 — marcelo tinelli (@cuervotinelli) 2 de abril de 2017

En nuevas escuchas, Fernández calificó de "idiota" al conductor televisivo y se ufana de no haber atendido sus llamados telefónicos: "Vos acordate que Tinelli me llamaba por teléfono y yo no lo atendía. Un jefe de Estado es un jefe de Estado", le dijo a Parrilli.