Tinelli salió al cruce y ubicó a Lourdes Sánchez

Todo comenzó cuando la pareja de Pablo “Chato” Prada –productor de Showmatch y mano derecha de Tinelli– reveló que la criticada coreografía de reguetón que presentó el año pasado en el “Bailando” junto a Gabo Usandivaras, que empezó en un pasillo, había sido aprobada por Tinelli. “Él fue el que dio el OK. Nos dijo que lo podíamos hacer en el pasillo, así que fue su culpa”, explicó Lourdes.

Tensión

La respuesta del conductor no se hizo esperar y fue lapidario con la bailarina. “Desubicado comentario de @lourdesanchezok. A mí me consultaron por esa coreo en el pasillo, di el OK, pero nunca imaginé que después iba a salir tan mal. Eso es su responsabilidad. Una pregunta para @AngeldebritoOk y @elchatoprada. Ella qué es? Bailarina, panelista, productora??”, decía el durísimo tuit que escribió el Cabezón de Bolívar.

Paños fríos

En un intento por salvar a su colega, De Brito respondió: “Es una angelita”.

“Ella es multifacética y muy buena! Pero espero que estos comentarios no me traigan problemas con vos, Marce... me espera una noche larga...”, expresó, por su parte, el Chato, bancando a su mujer.