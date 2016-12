Tinelli: "Si los dirigentes me lo piden, yo encantado"

BUENOS AIRES

Insiste por un sueño. Marcelo Tinelli, vicepresidente de San Lorenzo, expresó ayer que no volvería a competir en una elección de AFA a menos que se enmarque en una lista por consenso por parte de los dirigentes del fútbol argentino y cuando finalice el mandato del actual Comité de Regularización. Es decir, dejó una puerta abierta.

“Tiene que haber un cambio importante después del bochorno de la elección 38-38. Vamos a esperar el cambio de estatuto. No voy a competir en una elección voto a voto como la otra vez. Si hay una lista de consenso y los dirigentes de todos los clubes me piden que sea el candidato, yo encantado”, expresó el dirigente, a un año del bochornoso 38 a 38 en la Asamblea Extraordinaria y pensando en hacerse cargo en un futuro de AFA.

Además, insistió en que hay que elaborar “un estatuto serio” para la Asociación del Fútbol Argentino y recién ahí empezar a pensar en “quiénes son lo mejores para el fútbol argentino”.

“Tiene que haber un cambio importante en AFA. Y la política no tiene que estar más metida en el fútbol. Tenemos que trabajar para dejar a Argentina entre los mejores del mundo”, reclamó Tinelli sobre el futuro del fútbol argentino, sumado a la intervención de la política en este.

Para finalizar se refirió a la negociación del nuevo contrato televisivo para el año que viene que reemplazará al Fútbol para Todos: “Se está trabajando con dos candidatos (Fox y Turner), pero también hay otras cadenas interesadas: ESPN y una árabe”, sintetizó. “La reunión con Turner y Fox fue buenísima, pero todavía no hubo acuerdo. No se puede avalar un contrato de televisación a 15 años. Tenemos que brindar una televisación premium a la gente, pero no desde el costo sino desde la calidad”, concluyó Tinelli, que integra la comisión especialmente designada para la firma del nuevo contrato de televisación.