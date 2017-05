Tinelli suma a la hija no reconocida de la Mona

Buenos Aires.- Natalia Taddey, la hija no reconocida de Carlos “la Mona” Jiménez, se sumó al “Bailando 2017”. El año pasado, la joven de 36 años se realizó un test de ADN que dio positivo, pero el cantante cordobés se resiste a verla. Natalia contó que llegó al certamen enviando un video, “ya que buscaban a gente común”. “Quedé seleccionada y me convocaron. El viernes me reúno y firmaré, supongo”, contó la nueva participante.