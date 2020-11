Tini habló con Yatra de su triángulo amoroso con Danna Paola

En una entrevista que Tini Stoessel le brindó a Los ángeles de la mañana (LAM), la artista se mostró más sensible que nunca, abrió su corazón y contó detalles sobre su última relación amorosa con Sebastián Yatra . La argentina y el colombiano terminaron su romance en plena pandemia del coronavirus, pero la distancia no habría sido el motivo de la ruptura, pues antes de que los artistas cortaran se rumoreaba que Danna Paola era la tercera en discordia.

Tini fue vinculada sentimentalmente a distintos hombres, aunque tampoco se mostró muy interesada por desmentir los rumores, hasta ahora. En LAM, la cantante habló sobre su estado sentimental y sorprendió con sus dichos: "Bien… Estoy bien. La verdad es que por ahora estoy sola. Este año fue un tiempo para mí, me lo tomé así. Son todas mentiras, sí. Estoy sola".

En ese momento, Ángel de Brito recordó la confusión que se generó por la aparición de Tini junto a su ex en "La Voz" de España, hace unas semanas, cuando en realidad era un programa que había sido grabado pre pandemia, con ellos de novios. Al respecto, la intérprete de "Un beso en Madrid" advirtió: "Qué bueno que lo estás diciendo. No entienden cómo me reía, sacaban conclusiones de una situación que fue hace como casi un año. Todos pensaban que era actual".

Más adelante el conductor de LAM preguntó: "¿Por qué terminó la relación con Yatra?". Sorprendida por la consulta, la artista comentó: "Es algo muy personal. Nunca voy a contarlo. Es un tema que ya se habló y prefiero no volver al tema ni a hablar. Cada uno ya está haciendo su vida, su camino. La relación terminó bien. Vuelvo a aclarar que nunca fue por un tercero o tercera en discordia. Ya está".

No conforme con la respuesta, el periodista le consultó a Tini sobre las versiones que incluían a la Danna Paola. A lo que Stoessel contestó algo incómoda: "Entre nosotros siempre lo aclaramos. En lo personal y en lo privado siempre estuve tranquila, son cosas que pueden pasar, pero intento no engancharme mucho ni hacerme mala sangre con esas cosas. Que la verdad es que no puedo controlar".