Tini Stoessel y Eva de Dominici opacaron a Mirtha

Con el correr del ciclo, las chicas se convirtieron en tendencia en las redes sociales –dejando también en segundo plano a Nicolás Cabré, Federico D’Elía, Horacio Vogelfang y Edi Zunino– principalmente por los atuendos que llevaban puestos: mientras la ex Violetta lucía un mono negro súper escotado que dejaba al descubierto toda su espalda, la novia de Joaquín Furriel se puso un vestido blanco al cuerpo que hacía lucir su figura.

“Ahora ya no me siento tan chica. Ahora tengo 20, ya no soy tan nena. La nena va creciendo”, expresó la exitosa cantante, que llenó el estudio de fans, ante las dudas sobre su edad de la diva de los almuerzos, para luego tomarse un momento y cantar a capela una de sus canciones.

En tanto, Eva contó algunas intimidades de su relación con Furriel y señaló ante la atenta mirada de la Chiqui: “Me encantaría casarme, pero Joaquín todavía no me lo propuso”.