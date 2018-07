Todos culpables del brutal asesinato de Fernanda

Ayer a las 9 comenzó la décima y maratónica jornada con los alegatos de cierre por el fiscal Agustín García, seguido del querellante Marcelo Hertzriken Velasco y los defensores particulares Gustavo Palmieri (por Castillo y Peruca), José Quintero (por los hermanos Marillán) y Juan Coto y Martín Segovia (por Hernández).

Hernández, Fabio y Diego Marillán, Peruca y Castillo declararon al final. Hernández, Fabio y Diego Marillán, Peruca y Castillo declararon al final.

Los defensores pidieron la absolución y que el jurado se basara especialmente en los hechos demostrados para tomar una decisión, mientras que la fiscalía y la querella mantuvieron la acusación original de homicidio doblemente agravado, por el vínculo y por el concurso premeditado de dos o más personas, y por aborto.

“Nosotros consideramos que quedó demostrado un contexto que vincula a todos los acusados y a la víctima: el consumo y venta de drogas”, expuso el fiscal García.

Hernández, Fabio y Diego Marillán, Peruca y Castillo declararon al final. Hernández, Fabio y Diego Marillán, Peruca y Castillo declararon al final.

Una vez que finalizaron las intervenciones de todos los abogados, los cinco acusados rompieron el silencio e insistieron en su inocencia.

Finalmente, la jueza técnica le explicó al jurado las instrucciones y planteó una tercera opción, la de homicidio simple. Luego, hizo un cuarto intermedio hasta las 22 para evaluar si había veredicto.

Hernández, Fabio y Diego Marillán, Peruca y Castillo declararon al final. Hernández, Fabio y Diego Marillán, Peruca y Castillo declararon al final.

Contra todo pronóstico y en medio de un tenso clima, el jurado popular resolvió por unanimidad que Diego Marillán, Osvaldo Castillo y Andrea Peruca sean declarados culpables por el homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y aborto. En cuanto a Fabio Marillán y Luciano Hernández (ex de Fernanda) fue por mayoría. Además, entendieron que no pudo acreditarse el agravante del vínculo.

La pena que les cabe por el delito a todos los hombres es perpetua. “Lo conseguimos. Estamos vacías, pero tenemos que seguir por nuestra mamá y los hijos de Fer, que es lo que nos queda de ella”, expresó emocionada Laura, una de las hermanas de Fernanda.

Hernández, Fabio y Diego Marillán, Peruca y Castillo declararon al final. Hernández, Fabio y Diego Marillán, Peruca y Castillo declararon al final.

12 horas duró la décima audiencia del juicio por jurados.

A las 8:05 se abrieron las puertas de la sala 12, que se llenó de familiares de la víctima, de los cinco acusados y público en general. Terminó a las 20:15..

30,5 horas Durante ese tiempo, el jurado escuchó testimonios

La jueza técnica Leticia Lorenzo detalló que esa cantidad de horas fue de testimonios y que 9 horas fueron de las intervenciones de los seis abogados.

“No me di cuenta, no la pude salvar”

Tras los alegatos, la mamá de Fernanda -que es querellante- tomó la palabra y en medio de su pedido de justicia estalló en llanto. “El último día me abrazó fuerte, me dijo ‘mamita, yo voy a salir de todo, no quiero saber más nada con ellos’. Me abrazó y no la volví a ver”, le confió la mamá de la joven asesinada al jurado popular. Incluso, contó que entre ellas se habían peleado por “sus juntas con estas personas”. “Me pedía salir de eso, me decía que era una basura (por Hernández). Yo sé lo que hacían con Fernanda, eran muchos para ella. Intentó salir, quería cambiar de vida y no la dejaron. Yo no me di cuenta, no la pude salvar”, afirmó Norma Lucero, la mamá de Fernanda, quien luego fue internada por un pico de estrés. Tras ser atendida, volvió a la sala para escuchar el veredicto del jurado popular y afirmó: “Desde un principio pedí perpetua, no estamos hablando de cualquier persona. Me duele en el alma por la familia de ellos, a pesar de que nos hayan agredido de la peor manera”.

Embed

LEÉ MÁS