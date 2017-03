"Todos tienen fecha de vencimiento en el fútbol"

Fabricio Abatte

abattef@lmneuquen.com.ar

Neuquén.- Ya no tiene el pelo largo, ni siquiera el look con el que visitó anteriormente la región como técnico de Independiente Rivadavia de Mendoza. El tiempo pasa para todos, pero su carisma y personalidad siguen siendo el sello distintivo de Claudio García (53 años). Se prende el grabador y se enciende el Turco, incluso para bromear con el encargado del hotel cipoleño en el que se realiza la nota. No queda tema por tocar con este pintoresco e interesante personaje, pero el más jugoso es el flojo momento futbolístico de la Selección, con la que fue dos veces campeón de América.

-¿Cómo la viste el jueves?

Lo positivo es que se ganaron tres puntos valiosísimos, lo pusimos en aprietos a Chile en la tabla y estamos clasificando. Lo negativo es que si nos quedamos con eso estamos mal, jugando así no podemos ir a un mundial; la verdad, va a ser lamentable si vamos en este nivel. El equipo no está bien, hay jugadores que siguen sintiendo el cimbronazo del Mundial y de las Copa América pérdidas.

-¿Dónde está la solución?

Hay que mirar un poco más para el medio local. Cuando ganamos las dos Copa América con el Coco Basile éramos casi todos de acá, uno sacaba el plus porque después había que convivir con los argentinos. Ahora se van a Europa y no saben si los están criticando ni qué pasa acá.

-Fuiste delantero. Higuaín y Agüero afuera la rompen, pero acá hacen poco. ¿Por qué?

Hoy por hoy es más difícil jugar en Argentina que en Europa. Y ganar una Copa América es más difícil que un Mundial. Se marca distinto. Fijate: volvió Denis y le costó, vino Tevez y le costó, regresó Osvaldo y le costó. Las excepciones fueron Diego Milito, que estaba más para armar grupos, y Licha, que pasó antes por Brasil y ahí se readaptó al continente.

-¿Hay ciclos cumplidos?

Hay que esperar clasificar al Mundial. Todos tenemos fecha de vencimiento, hay jugadores que no van a llegar 100 por ciento al Mundial, eso lo ve el técnico, la gente y cualquiera. Bauza estará esperando clasificar y después ver qué pasa con 5 o 6 jugadores.

-¿Lo pondrías a Acuña?

Claro que sí, si no ¿para qué lo llevó? Di María no hace la pausa. Hay que ayudar a Messi para que no se dependa siempre de él.

-¿Por qué creés que Bauza dijo que el equipo jugó diez puntos?

No es un tarado, es inteligente, dijo eso para que las críticas vayan hacia él y los jugadores estén tranquilos porque el martes tienen que jugar. Fue como cuando Messi dijo “me retiro de la Selección”. En 8 años jugamos tres finales, en otro país estarían de fiesta aún, acá somos exitistas.

De paso por la región, atendió a LMN. “Es más difícil jugar en la liga argentina que en Europa. Los de afuera se van y ni se enteran si acá los critican”, dijo.

"Di María no hace una pausa, tenés que ponerlo a Acuña, ¿para qué lo llevás? A Messi hay que ayudarlo más"."Sé que algún día voy a dirigir Racing, ese es mi sueño, es mi casa. Me gusta Cocca, le rindió mucho a Racing. Eso sí, va a ser difícil que pelee este torneo, hay que sumar para las Copas”.Claudio “Turco” García. Emblema de Racing y ex delantero de la Selección

“Hoy se mira más al sur y salen buenos valores”

El Turco llegó a la región invitado por Rogger Morales, a través de la Municipalidad cipoleña y por la filial rionegrina de Racing para un evento del sábado, y pidió adelantar dos días el viaje para aprovechar la ocasión y observar jugadores en la zona para la Academia, dado su rol actual de cazatalentos.

Consultado por este diario sobre si hoy se le presta más atención a la región desde Buenos Aires, dada la interesante camada de jugadores del Alto Valle en el fútbol grande, García respondió afirmativamente: “Hoy se ve un poco más el sur de Buenos Aires, como Bahía Blanca y la Patagonia. Antes era Rosario, Santa Fe, Córdoba y Tucumán. Hay muchos captadores en los clubes grandes, River debe tener 5 en el interior del país, Boca otro tanto y Racing no se queda atrás”.

Aseguró también que espera que la Academia le dé pronto la posibilidad de dirigir alguna categoría de inferiores.