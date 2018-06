Tokio no ocultó su mala onda con la prensa argentina

Ante la negativa, el notero cruzó diálogo con el Chino. “¿Por qué no sabían que estábamos en la Argentina? No queríamos contarlo. Por privacidad, intimidad”, aclaró el hijo de Ricardo. La siguiente pregunta fue para la actriz española: “¿A vos te gusta Buenos Aires?”. “Estoy feliz, contenta, súper relajada, disfrutando de mis vacaciones, ahora más que nunca... ¡Muchísimas gracias!”, respondió, irónica.

“¿Si me gusta la prensa? No, nunca me gustó. Me gusta cuando me tiene que gustar, no cuando salgo del teatro, que es un momento personal”, concluyó incómoda quien representa a Tokio en la exitosa serie.

