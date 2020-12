Tom Ellis asistió a una importante reunión con... dos gatos

Tom Ellis 2.jpg

Tom Ellis.jpg

Moppy Oppenheimer

Tom Ellis y su esposa están profundamente enamorados tanto es así que durante la celebración de Acción de Gracias en Estados Unidos agradeció estar con ella y le agradeció a sus suegros por haberla traído al mundo. Tom pasó un adorable día de Gracias con su Moppy en una cita íntima en plenas calles de Beverly Hills.

Moppy es una madrastra encantadora de Nora, Marnie y Florence las tres hijas de Tom que en ocasiones pasan tiempo con su padre y con Moppy en Los Angeles.

Meaghan Oppenheimercompartió sus stories de Instagram las aventuras que compartieron ella y Tom Ellis en la ciudad de las estrellas. Aunque para algunos el nombre de Meaghan Oppenheimer es desconocido, Moppy trabaja en el medio del entretenimiento, pero no delante de cámaras sino detrás, específicamente como guionista.

Meaghan Oppenheimer firmó su primer guion para la comedia romántica We are you friends, protagonizada por Zac Efron, Wes Bentley y Emily Ratajkowski. Y escribió un episodio para la secuela Fear The Walking Dead que nunca fue transmitido por el canal.

Sin embargo, Moppy divide su carrera como guionista con otras actividades. De hecho, es una gran activista por los derechos de los animales, los derechos humanos y la igualdad. Y es de las mejores amigas pues siempre está dando su apoyo público a sus amigos con emprendimientos.