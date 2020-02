En el encuentro de este viernes participaron 19 representantes de la ocupación, entre hombres y mujeres, y el director y la subdirectora de Mediación y Conciliación Penal del Ministerio Público Fiscal. Tras lo conversado, los representantes de cada sector llevarán las propuestas al resto de sus vecinos.

Una de las propuestas que recibieron los vecinos consiste en la realización de un censo para conocer la situación socioeconómica que atraviesan cada una de las familias, y que luego se retiren del lugar. Esta opción, sin embargo, no los conforma ya que exigen que se les garantice un lugar para ser reacomodados.

“El censo no es una respuesta favorable y no es inteligente por parte del gobierno. Es nada por nada”, subrayó a LMN Carlos Rojas, uno de los ocupantes y representante de un sector de la toma que participa de las instancias de mediación.Y explicó: “Nuestra propuesta es que nos reubiquen, lo que se está pidiendo es un terreno y sobre eso no dicen nada porque no estamos en una mesa de diálogo, estamos en una mediación, donde no quieren dar respuesta al problema en sí”.

Si bien la instancia de mediación continuará el lunes, Carlos consideró que la resolución del problema llevará más tiempo. “Si es un trabajo en conjunto, va a ser para lago. Si ellos realmente quieren llegar a una respuesta favorable, va a llevar más tiempo porque hay que trabajar con Provincia y Municipio”, evaluó.

El hombre sostuvo que durante el fin de semana su sector continuará apostado en el lugar como desde el primer momento: “Vamos a permanecer pacíficos como comenzamos”.

