"Lamentablemente los representantes de la empresa ENSI SE no solo que no llevaron ninguna respuesta a los 4 puntos en discusión sino que además la provincia no se hizo presente, dejando a las claras su intención a pesar de los dichos del Sr. Gobernador en la apertura de sesiones ordinarias de la legislatura neuquina donde manifestó que su gestión de gobierno daría apoyo a las empresas provinciales", aseguraron en el escrito.

Tras este hecho, los obreros de la PIAP advirtieron que la semana que viene realizarán nuevas asambleas para discutir posibles medidas de fuerza.

