Trabajadores de salud amenazan con hacer paro

“A partir de febrero comenzamos algunas reuniones para retomar los reclamos. Había un compromiso de convocar en esta semana para tratar el tema de la entrega de EPP, de zapatos, camperas que en algunos casos no se entregan hace dos o tres años producto de la pandemia. El año pasado no entregaron las camperas para los compañeros del interior que tenían que ir a buscar los pacientes en plena cordillera, en el medio del viento y frío”, puntualizó Juan Millapán, delegado de ATE dentro de la junta interna del Hospital Castro Rendón.

Además, el referente del sector dijo que no está regularizado el pago a proveedores. “Los medicamentos e insumos no se han normalizado. A los proveedores no se les está pagando y hoy no tenemos medicamentos básicos como amoxidal o ibuprofeno en el hospital de máxima complejidad en la provincia, imagínense como están los centros de salud de la ciudad y los hospitales del interior”, subrayó Millapán en declaraciones a LU5.

Otro punto que acordaron tratar, según señaló, es el de la modificación del convenio colectivo de trabajo (CCT) con el Ejecutivo, especialmente con las autoridades del Ministerio de Salud. “Hay una serie de reclamos como cambios de niveles, recategorizaciones, dedicación exclusiva. Reclamos que tienen que ver con el sector médico. Todas esas cuestiones que vienen trayendo conflictos desde hace varios años, sabemos que se va a poder corregir dentro de la modificación de nuestro CCT”, aseguró el delegado de ATE.

Por último, agregó que consideran clave que se deba retomar la construcción de las viviendas institucionales para que el sector medico se pueda instalar en las localidades. "Hoy en San Martín de los Andes tenemos un hospital nuevo, hay profesionales que se quieren ir a vivir ahí, pero el problema principal es el de la vivienda, como en el norte neuquino”, ejemplificó.