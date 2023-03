Tragedia en Villa Ceferino: Valentina fue colgada de la camioneta 50 metros hasta que cayó

Inaudi sostuvo que de acuerdo a la investigación provisoria, el hecho ocurrió el domingo 20 de marzo a la medianoche, en la zona de las calles Bajada del Agrio y Lago Queñi. El acusado, Cortés Castro, fue en una camioneta Toyota Hilux a buscar a su pareja, quien es la madre de la niña.

En circunstancias que aún están bajo investigación, luego de que la mujer subiera al rodado para irse, la nena salió de la casa y se colocó sobre un costado de la camioneta, pidiéndole que no se fueran y, aparentemente, se agarró del vehículo. Ante esta situación, el conductor arrancó y manejó por alrededor de 50 metros. Luego, la nena cayó del rodado y golpeó la cabeza contra el ripio de la calle.

Después de que la pequeña cayera, el acusado y la mujer continuaron la marcha. Los vecinos y vecinas vieron a la víctima tendida en el ripio y avisaron a los familiares, quienes llamaron a la madre por teléfono. Ella y su pareja regresaron minutos después en la camioneta y trasladaron a la niña al hospital Bouquet Roldán, desde donde finalmente fue derivada al Castro Rendón. Horas después confirmaron su muerte.

Como medida de coerción, las asistentes letradas pidieron que el acusado realice presentaciones semanales en la sede del Ministerio Público Fiscal, y que se le imponga la prohibición de acercamiento a los y las testigos del caso, así como al lugar del hecho y al domicilio de familiares de la víctima.

El juez de garantías Mauricio Zabala, que dirigió la audiencia, avaló la formulación de cargos; fijó el plazo de investigación en cuatro meses y aceptó las medidas cautelares requeridas por el Ministerio Público Fiscal.

La familia cree que no fue accidental

Elisa, tía de la víctima, aseguró que toda la familia cree que "no fue un accidente" y apuntó tanto contra su hermana como contra la pareja.

"Nosotros creemos que esto no fue un accidente. Desde que nació Valentina sintió abandono de ella; la madre y el hombre este se la pasaban de joda. El dijo que ese día había tomado con amigos y había llegado alcoholizado a buscarla", contó.

Respecto a la trágica noche, la mujer contó que "llegó el novio y ella le dice ahora vuelvo, voy a comprar. La nena le pedía 'no te vayas', y salió llorando. Después no la vieron más, hasta que vino un vecino a avisar que la nena estaba tirada en la calle".

Elisa fue más allá aún. "Nosotros pensamos que el hombre le pasó por arriba a propósito, porque la nena le molestaba a él, se le paraba, no quería que la madre se vaya porque la vez pasada, la vez anterior, mi hermana la empujó, el hombre arrancó y le pisó el piecito a la nena".

La mujer fue muy dura con su propia hermana. "Es injusto que no recaiga nada sobre ella, ella también es cómplice de esto, no podés no darte cuenta que le pasás por encima con la camioneta a una persona, la familia está re enojada con ella, no creemos que ella sea inocente", agregó.