"Vemos todos los días cómo viene gente de otros lugares a trabajar y nosotros que somos del Chañar no tenemos trabajo", indicó Facundo Jara, uno de los manifestantes, y dijo que elevaron el reclamo a los dirigentes de la UOCRA pero que aún no han tenido respuestas.

"No queremos confrontar y no nos gusta subir a la ruta a hacer un corte. Solo queremos trabajar", reclamó, y dijo que no tienen un horario de finalización de la medida.

