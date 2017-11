Ante el flojo rendimiento de los arqueros actuales, no es sorpresa que resurjan los rumores en torno a un posible regreso de Marcelo Barovero. El representante del arquero dijo que en este mercado no hay ninguna posibilidad pero que para el siguiente ve probable el retorno. “Quizás en junio, si River lo necesita, pueda volver”, aseguró Marcelo Franceschini.

"Quiero terminar el campeonato con el Inter, esperar las vacaciones y después ver qué dice mi representante. Siempre hablo con Ponzio, con Maidana y con Mora”. Andrés D’Alessandro El enganche acaba de ascender con el Inter de Brasil.

El otro que suena es Andrés D’Alessandro, quien ayer celebró la continuidad de Marcelo Gallardo. “A River le hace muy bien que siga Gallardo”, dijo el Cabezón, que acaba de ascender con el Inter de Brasil a Primera y avisó que aún no definió que será de su futuro. ¿Regresa?

Gallardo y la comparación

“No me gusta que me comparen con Bianchi, no me gusta ningún tipo de comparación. Cada uno vive su etapa de acuerdo a cómo la sienta. Si vamos a comparar un logro deportivo, ahí puede entrar, pero cada uno hace su camino”, expresó en Radio La Red.