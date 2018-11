La relación nació en un vuelo, mientras ella volvía de trabajar en Australia. Aparentemente, el ser del más allá se le hizo presente y desde entonces son inseparables. "

No había tenido una aventura fantasma por un tiempo y, como estaba fuera por negocios, lo último que tenía en mente era comenzar una nueva relación. Entonces, un día, mientras caminaba por el monte, disfrutando de la naturaleza, de repente sentí esta increíble energía. Había llegado un nuevo amante", manifestó la joven al diario inglés The Sun.

"Por experiencia, sabía que los espíritus tienden a quedarse en un lugar, pero sucedió algo asombroso", dijo en referencia a que consideraba que no volvería a ver a su amante ocasional del avión. “Estaba feliz y emocionada, tan emocionada que tuvimos que hacer algo al respecto. Así que nos dirigimos al baño y, bueno, ahora...", continuó Realm.

"Estoy muy feliz de haberlo encontrado. Sé en mi corazón que él es el indicado para mí. Somos almas gemelas, pensadas la una para la otra, y eso nunca cambiará", contó acerca del amor de quien ni siquiera conoce el nombre.

Respecto a las repercusiones en su círculo íntimo, develó: "Mi familia es bastante alternativa, así que cualquier cosa que yo haga o diga no los perturba. La mayoría de mis amigos están felices de que haya encontrado el amor. Si piensan que estoy loca, parece que se lo guardan para sí mismos".

En cuanto a cómo se le declaró el enamorado, Amhetyst contó: “A mitad de un paseo, me dijo que quería alejarse del grupo. Fue entonces cuando sucedió. No hubo ninguna caída sobre una rodilla, ¡él no tiene rodillas! Pero por primera vez lo oí hablar ". Ella afirmó que la frase "¿Te casarías conmigo?" hizo eco alrededor de la cueva en la que se encontraban.

Y concluyó: “Es difícil de explicar pero, hasta ese momento, sus palabras estaban dentro de mi cabeza. Pero, en ese día, las palabras estaban fuera. Realmente podía escuchar su voz y era hermosa. Profunda, sexy y real ".

