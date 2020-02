Tras la muerte de un vecino de Las Ovejas, reclaman por más médicos

“El reclamo surgió a partir de la muerte de mi padre por una mala praxis, que ocurrió el pasado 6 de febrero. Mi papá quedó internado en el hospital el 13 de enero con un fuerte dolor interno que no sabíamos qué era, no se podía parar. El 17 le dan el alta a pesar que no aguantaba el dolor”, relató Delia San Martín, respecto a la muerte de su padre Arsemio San Martín de 67 años.