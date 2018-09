"Sé que cumplo con los requisitos establecidos, que tengo la capacidad y las ganas para desempeñarlo correctamente pero también entiendo que se ha generado un manto de dudas sobre mis condiciones y sobre mi pareja, algo que no quiero ni puedo permitir, por lo que he decidido declinar y no aplicar al mismo", señaló Obon a través de una carta difundida hoy.

El nombramiento de la novia del senador oficialista como secretaria de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza generó este miércoles una polémica y la Corte Suprema se despegó del tema.

Obon, de 40 años, es licenciada en nutrición, fue asesora de Cobos en el Senado y cursó la carrera de Abogacía a distancia en la Universidad Siglo XXI, donde se recibió hace pocos meses, informó la prensa mendocina.

