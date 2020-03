Tras las críticas, México declaró cuarentena por un mes

En este sentido, el funcionario enfatizó que México “está aún a tiempo el día de hoy” para evitar una creciente de casos al grado de saturar hospitales, pues “la fase 3, de contagios masivos, inevitablemente vendrá”, sin embargo, de quedarse en casa masivamente, la población podrá evitar que en el país el panorama sea tan grave como en otras naciones.

Pidió seguir las recomendaciones de higiene, pero en concreto, atender el llamado a quedarse en casa y no salir, para evitar que la Fase 3 se produzca de forma incontenible y lleve a un desastre mayor. Antes, el domingo, el presidente Andrés Manuel López Obrador había hecho un llamado similar, a evitar salir a la calle para reducir la curva de infectados. Al momento, se cuentan 848 casos confirmados de COVID-19, con 16 muertos a nivel nacional.

Animal Político on Twitter "La única manera de reducir hoy la transmisión de #COVID19mx es quedándonos en nuestras casas, de manera masiva, y durante un periodo estipulado ya de un mes. Habrán muertes, pero se puede retardar la velocidad de contagios": @HLGatell, subsecretario de @SSalud_mx. pic.twitter.com/iCGvZ4HLiM — Animal Político (@Pajaropolitico) March 29, 2020 Twitter">

El Gobierno venía siendo criticado porque no declaraba la cuarentena y los casos positivos de multiplicaban cada día. Incluso la cantante Thalía cuestiono las medidas del presidente mexicano, Andrés Manuel Lopez Obrador, e insistió que la mejor manera de detener la propagación del coronavirus es acatar las recomendaciones de permanecer en casa y aplicar el distanciamiento social. “No mis amores, no está bien congregarnos, no está bien salir agrupados, no está bien salir”, dijo Thalía al inicio del video que compartió en su cuenta de Instagram.

Ayer se dio a conocer que el gobernador del estado Hidalgo, Omar Fayad, dio positivo a la prueba de coronavirus y es uno de los 848 contagiados en México por esa enfermedad, que causó la muerte de 16 personas.

"Estoy ya en cuarentena en mi casa; tanto yo como las personas con las que he tenido contacto estamos siguiendo los protocolos que establece la Secretaría de Salud”, escribió el gobernador en Twitter.

