Sin embargo, desde el sindicato de la construcción, UOCRA, dijeron que el hombre acordó ayer con la empresa contratista no concurrir este miércoles y aseguraron que cuenta con "la proyección gremial".

El obrero que cruzó a Macri no vino a trabajar. Sus compañeros dicen que lo suspendieron.

Seguimos esperando que algún funcionario del gobierno o de la contratista Riva S.A. aparezca y nos aclare la situación.#LaMañana @VHMok @AM750 pic.twitter.com/jxQZk77XdB — Mauricio Polchi (@MauriElbueno) 27 de febrero de 2019

Desde el gobierno nacional, el secretario de Vivienda, Iván Kerr dijo que la razón de la ausencia del gasista obedece a que habría coordinado para hoy una entrevista con el presidente, según consignó el portal Filo News.

El martes pasado Dante se había acercado al presidente para pedirle que haga algo ante la crisis económica en la que se encuentra el país. "No importa el Gobierno anterior, me importa lo que haga usted", sostuvo el trabajador y concluyó su reclamo diciendo: "Hagan algo la re c... de mi hermana".

