Tras su salida de MasterChef, Iliana Calabró contó quién cree que gane la competencia

En entrevista con Primicias Ya, Iliana Calabró indicó: "El 23 se graba la final y no podré estar porque ya que viajaré a Carlos Paz y estamos muy justos de tiempo para el debut de la comedia. Me encantó estar en el programa y volver a tener el nivel de popularidad que tuve antes cuando participé del Cantando. Fue una gran experiencia y me llevo lo mejor".

Luego, Iliana Calabró comentó quién podría ser el ganador de MasterChef Celebrity: "Tengo cariño a mucha gente, pero me pasa que, más allá de la partida de Diego Maradona que fue fuerte para todos y más para su familia, yo desde el minuto uno por como se viene desempeñando me pasa algo autorreferencial con eso de mujer batalladora, le pongo muchas fichas a Claudia, puede que gane ella. No obstante, me parece que Belu Lucius cocina fabuloso y Sofía Pachano es una gran cocinera. Pero por esa mamá que logra llevar adelante a su familia y que se anima a una experiencia nueva, le pongo la fichas a Claudia y también a este grupete que te nombré".