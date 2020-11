Trataron a Messi de mayor y el astro repondió

La respuesta de Messi lo dejó sorprendido: "Bueno, siempre que vengo acá es porque intento dar el máximo y porque me veo capacitado para poder hacerlo, para poder ayudar a este grupo y seguir peleando por la camiseta. Me siento bien y si el técnico decide que estém voy a estar", aseveró.

Un quilombo recibió a Messi en Barcelona

Lionel Messi llegó este miércoles a Barcelona después de jugar anoche contra Perú por las Eliminatorias Sudamericanas para Qatar 2022. Y el panorama que se encontró hizo que Messi estallara ante las preguntas de los periodistas y se manifestó "un poco cansado de ser siempre el problema de todo en el club".

Desde el entorno de Antoine Griezmann, compañero de Messi en Barcelona, primero un ex representante y después un tío del delantero culparon al rosarino por el bajo rendimiento del francés. "Messi es el régimen del terror", dijo Eric Olhats, el ex agente. "Los entrenamientos están hechos para que gusten a ciertas personas. Es evidente que no se trabaja. Alguien domina todo e impone entrenamientos muy suaves", había declarado el familiar en alusión al 10.

Ante la pregunta de los medios sobre estos dichos en su llegada a Barcelona, Messi se mostró enojado y solamente respondió que está "un poco cansado de ser siempre el problema de todo" en el club catalán.