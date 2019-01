Tres nenes se asfixiaron en un congelador viejo

Dalton, de seis años, y Kayleigh, de un año de edad, eran hermanos, mientras que la pequeña de cuatro años era una vecina. Las primeras declaraciones refieren que la mujer que cuidaba de los niños los dejó jugando en el jardín mientras iba al baño y cuando volvió, los menores ya no estaban. “Cuando la mujer regresó al patio, no pudo localizar a los niños, por lo que despertó a la otra adulta que estaba en casa, durmiendo, preparándose para trabajar en el turno de la noche, y comenzaron a buscar en la propiedad y en un hogar adyacente a los niños”, declaró un policía que estuvo en la escena, se detalló en medios locales. La mujer también pidió ayuda de un vecino y juntos buscaron a los niños en toda la casa, sin embargo no los encontraron hasta que se les ocurrió abrir el refrigerador que estaba en el jardín debido a que tenía pocas horas de ser entregado.

La policía investiga los hechos aunque hasta el momento no existen indicios de que fuese un acto premeditado.