Es que su madre decidió ponerle el nombre del genio italiano cuando el bebé que llevaba en su vientre comenzó a patear, justo en el momento en que ella apreciaba una obra del polímata florentino en la galería Uffizi, durante un viaje que hizo a Italia en 1974.

“Algún día voy a hacer una película sobre ese hombre”, prometió tiempo después DiCaprio y ahora está a punto de cumplir su sueño.

Proyecto millonario

Tras batallar en una subasta contra Universal, Paramount adquirió los derechos para adaptar el libro de Walter Isaacson en el cine. La productora tuvo que desembolsar más de un millón de dólares para obtener los derechos de la publicación que ofrece un retrato completo de Da Vinci basado en notas propia del creador de La última cena y Mona Lisa.

El libro de Isaacson, que saldrá a la venta el 17 de octubre en Estados Unidos, repasa las facetas artísticas del artista, su mente brillante, sus inventos, sus estudios de anatomía y su pasión por el teatro. Además, asegura que el pintor era homosexual, vegetariano, zurdo y hereje, un punto de partida interesante para un filme que promete ser un éxito de taquilla.

Isaacson es periodista y escritor superventas, y también abordó las biografías de Albert Einstein, Henry Kissinger, Steve Jobs y Benjamin Franklin.

Más películas

DiCaprio encarará el proyecto de Da Vinci luego del rodaje de The Black Hand, previsto para 2018. Además será parte del próximo film de Martin Scorsese que adaptará Killers of the Flower Moon.