Triplazo espectacular de Vildoza que no lo cobraron pero vale la pena verlo

Acostumbrado a definir sobre la chicharra Luca Vildoza convirtió un triplazo para el Baskonia sobre el cierre del primer cuarto pero ya había expirado el tiempo y el marplatense que ya lo había festejado no lo podía creer. El consuelo de su equipo ganó y él terminó igual siendo una de las figuras.

¿Y esto de Vildoza? No valió, pero no se lo pierdan... pic.twitter.com/nuPcupdeSm

Su equipo, cuarto en la tabla de posiciones, ganó un duelo clave ante el escolta del líder Real Madrid. El triunfo sobre CB Canarias fue por 79 a 72 y el marplatense firmó una planilla notable. Convirtió ocho puntos, 4 de 7 en dobles, tres rebotes, nueve asistencias y tres robos en 22 minutos y 59 segundos.

Luca volvió hace un par de partidos tras una lumbalgia y está de a poco recuperando su gran nivel, quizás eso explique que tenga más asistencias que puntos.

En la ACB demostró su categoría desde el comienzo. En la final anterior que jugó el Baskonia contra el Real Madrid fue uno de los jugadores destacados a pesar de su juventud. Pero Luca sufrió mucho este año debido a una lesión en el hombro que le obligó a pasar por el quirófano.

Vildoza tiene contrato con el equipo vitoriano hasta 2024 y zanjó los rumores sobre un posible interés del Real Madrid para que sustituya a Facundo Campazzo, que jugará las dos próximas temporadas en la NBA, en Denver Nuggets. “A mí no me llegó ninguna información, he visto muchas páginas hablando de eso, pero yo estoy jugando en Baskonia”, incidió el marplatense.

“Realmente no me pienso ir de aquí por lo menos esta temporada. Estoy contento y tengo contrato hasta 2024”, señaló el base azulgrana que echará de menos a su compañero en la selección argentina.

“Vamos a extrañar al Facu (Campazzo) por su magia, porque se ven pocas cosas de esas”, manifestó el baskonista, que deseó “mucha suerte” al exjugador Del Real Madrid “porque se lo merece”.