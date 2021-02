Triste y afectuosa despedida del Rojo neuquino a Sánchez tras su muerte súbita

La conmoción que vive el básquet nacional con el repentino fallecimiento del ex jugador Juan Pablo Sánchez producto de un infarto tocó muy de cerca también al básquet neuquino porque el escolta vistió los colores de Independiente en la temporada 2007 cuando el equipo, que entonces jugaba la Liga Nacional, era dirigido por Mauricio Santángelo. El presidente Gastón Sobisch y el ex jugador del Rojo , Byron Johnson, lo recordaron con afecto.

Byron, compañero entonces del fallecido basquetbolista lo describió como "una muy buena persona, respetuoso, amable y humilde. No recuerdo un momento en que lo haya visto enojado" contó, hasta se le desprende del eco de la memoria, una breve carcajada recordando su jovialidad.

"Es que tenía una risa muy fuerte. No hacía falta nada gracioso para que todos nos contagiamos y empezáramos a reírnos. Ni hablar cuando entre Nico Romano y Leo La Bella empezaban con los chistes", recordó.

En la competencia "era un jugadorazo, con una mano increíble y con mucho para dar. Por eso fue una pena que se haya retirado antes de los treinta años por las lesiones que no le permitieron dejar más tiempo. Morir de esa manera, de repente es una tragedia. Cuando pasan cosas así uno no puede dejar de pensar en su propia mortalidad porque la vida sigue después del básquet. Fue una lástima lo que le pasó. Mis condolencias para la familia", se lamentó.

“Con mucho dolor despedimos a Juan Pablo Sanchez, quien nos dejó en las últimas horas con apenas 37 años de vida en la ciudad de Mar del Plata”, comunicó el club en su página oficial.

“Recordamos a Juan de la mejor manera en su paso por el club en la Liga Nacional del 2007 , equipo comandado por Santángelo. Juan Pablo se desempeñaba con ayuda base con un buen trabajo en el perímetro.

Desde del Club Atlético Independiente de Neuquén enviamos nuestras condolencias a la familia y allegados”, expresa el comunicado del Rojo en su página de facebook.

Gastón Sobisch, presidente de la entidad que está camino a cumplir los cien años el próximo sábado, se mostró conmovido por la noticia como todo el ambiente del básquetbol.

“Juan Pablo llegó después de jugar en Quilmes con Esteban De la Fuente. Era un jugador muy aplicado en defensa y tenía un rol importante en el ataque como tirador. Ese primer año en la A no tuvimos grandes resultados pero sirvió de base para la siguiente temporada que fue muy buena”, recordó el dirigente.

“Era un tipo bárbaro muy aplicado y educado. Cuando Boti (por Santángelo) me avisó me golpeó muy duro porque a pesar de no ser amigo era una vida joven con muchos proyectos por delante”, se lamentó.

El año pasado El Rojo también sufrió un duro golpe con el fallecimiento de Jim Ratiff, el primer estadounidense que llegó a la ciudad para jugar al básquet profesional.

El ex Quilmes y Peñarol en la Liga Nacional falleció en la puerta de un centro de salud producto de un paro cardíaco, según reportaron medios de Mar del Plata en las últimas horas.

Sánchez se había retirado de la actividad profesional en el 2010 aquejado por una serie de lesiones en la rodilla y desde entonces se había dedicado al mundo gastronómico en Mar del Plata. Según reportó el Diario La Capital de esa ciudad, el ex jugador llegó a una clínica para atenderse por un cuadro de vómitos pero falleció en la puerta del lugar por un paro cardíaco. El ex jugador empezó a sufrir distintas dolencias el martes y al día siguiente decidió consultar con un médico. “Cuando se retiraba de ese establecimiento, se produjo el deceso”, relató el citado medio.

“El básquet argentino despide con mucho dolor a Juan Pablo Sánchez, ex jugador de nuestra Liga Nacional -se retiró en 2010- que tenía apenas 37 años. Nuestro abrazo para toda su familia y seres queridos en este durísimo momento”, tuiteó la cuenta oficial de la Confederación Argentina de Básquet tras conocerse la noticia.

Juan Pablo Sánchez había nacido en Mendoza pero se transformó en marplatense por adopción: a los 14 años inició su camino en las filas de Unión y tuvo sus momentos destacados en los clubes más importantes de allí. Debutó a los 18 años en la Liga Nacional con la camiseta de Peñarol y en el 2003 desembarcó en el otro gran equipo de la ciudad, Quilmes.

Sánchez también registró pasos por Lanús y Bocas, la última estadía oficial en la Liga Nacional de Básquet. Sin embargo, siguió ligado al deporte de distintos modos: jugó en el ascenso para la Asociación Italiana de Charata (Chaco) y disputó distintos torneos de menor envergadura en Sporting, IAE Club y Unión, todas entidades de Mar del Plata.