Trotta: este año "no va a haber promoción automática"

Luego de la suspensión de planes como el Conectar Igualdad, ¿cómo evalúa el impacto que tuvo la pandemia en el proceso de aprendizaje?

Lo que más impacta en la construcción de los conocimientos es el vínculo con el maestro o maestra; la tecnología ayuda pero no resuelve por sí misma una realidad de complejidad social y de desigualdad. Otro componente central es la trayectoria educativa de los adultos, principalmente de la mamá, porque en 9 de cada 10 hogares fue una mujer la que asumió el rol educativo durante la pandemia. También sabemos que en 9 de cada 10 hogares se dio una continuidad educativa con distintos niveles de intensidad. Por eso en las aulas, que ya eran desiguales, se va a profundizar más la desigualdad.

¿Cómo se prevé trabajar ante esta desigualdad en las aulas?

Por eso es tan importante el 2021. No vamos a tener promoción automática. No es que pasaron de grado e ignoramos el impacto de la pandemia. Tenemos que reorganizar la propuesta pedagógica para que, cuando termine el 2021, nuestros estudiantes acrediten los aprendizajes de 2020 y de este ciclo. Para eso hay que poner el valor lo aprendido sin necesidad de ver todo más rápido. No se van a ver todos los contenidos pero se garantiza que se transiten todas las áreas y núcleos de aprendizaje. Y vamos a implementar todas las medidas pedagógicas para acompañar a todos los niños y niñas que no acrediten los aprendizajes de cara al 2022.

Las evaluaciones como Aprender fueron muy resistidas por los docentes neuquinos, ¿considera necesario darles continuidad para evaluar el impacto de la pandemia?

El año pasado hicimos una evaluación, pero haciendo eje en la respuesta que dio el Estado en el marco de la pandemia. Evaluar es fundamental en el proceso educativo y el maestro evalúa una decena de veces por día. Pero tan importante como evaluar es interpelar a la política de qué hace con esos resultados. Tuvimos un gobierno como el de Macri que hacía eje en evaluar mientras desfinanciaba a la escuela. Nosotros creemos que hay que evaluar, pero hay que darles a las escuelas los consensos e inversión para que tengan las herramientas para transformar los resultados de esa evaluación.

¿Está previsto diseñar una evaluación para proponer esta reorganización pedagógica que menciona?

Vamos a llevar este año un proceso de evaluación censal de la escuela primera y de evaluación muestral de la escuela secundaria, para analizar no sólo el impacto de la pandemia que es profundo sino el principal desafío que tenemos, que es la profunda desigualdad que iluminó la pandemia pero que no nació con la pandemia. A eso le sumamos la realidad complejizada por el Covid-19, por la suspensión de la presencialidad y un año muy difícil en lo social y lo económico. Venimos de dos años recesivos y de una ruptura de los consensos educativos que propició el gobierno de Macri, con una caída del 33% en la inversión educativa y la suspensión de programas como el Conectar Igualdad.

Los docentes neuquinos han iniciado reclamos salariales. ¿Considera que hay lugar para este tipo de reclamos o es necesario reforzar el compromiso con la continuidad educativa?

Quiero reconocer el compromiso que han tenido todos los docentes, en especial los neuquinos, en un año tan difícil para todos. Les pedimos el mayor compromiso posible; todos tenemos que hacer un esfuerzo, Estado y trabajadores, en una situación que es extrema en muchos aspectos. En una situación de recesión y marcado endeudamiento, el compromiso del gobierno nacional fue claro. El diálogo va a permitir que todos, en todas las provincias, hagamos el mayor esfuerzo para que toda la comunidad educativa pueda volver a la escuela de forma segura en un momento de recuperación del aprendizaje y donde los niños necesitan que la escuela los reciba para poder procesar el fuerte impacto social de la pandemia.

¿Cómo evalúa la gestión de Omar Gutiérrez en el ámbito educativo?

He tenido un diálogo constante con el gobernador desde el primer momento de la gestión. El gran desafío de los argentinos es fortalecer el trabajo mancomunado. Tenemos una hoja de ruta común y Neuquén ha sido una referencia en la construcción de consensos en la región patagónica. Vamos a seguir trabajando para que los procesos de inversión mejoren el sistema educativo de la provincia.