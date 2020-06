YouTube es la plataforma de videos más importante y con mayor cantidad de contenido, algo que puede resultar muy conveniente a la hora de buscar soluciones, o una desventaja porque insume mucho tiempo encontrar el video que se desea.

Sin embargo, para mejorar la búsqueda en el motor de YouTube podemos emplear ciertos comandos, al igual que se utilizan en Google, para encontrar específicamente el contenido que se desea sin perder tiempo.

Búsquedas

Buscar canales en vez de vídeos

Por defecto, la plataforma muestra los videos relacionados en lugar de canales, si el usuario desea acceder a todo el contenido de un canal solo debe agregar el nombre de lo que busca separándolo con una coma y la palabra "channel". Por ejemplo: Lmneuquen, channel.

Buscas listas de reproducción

Junto a los vídeos y los canales, también puede encontrar listas de reproducción, es decir, recopilaciones de vídeos de una misma temática. Resulta muy útil, por ejemplo, para encontrar videoclips de un mismo disco de música o tutoriales y ver contenido de larga de duración agrupado en una lista, como un documental por partes, una serie de TV, etc.

Por ejemplo una selección de vídeos Messi, podemos buscar "Messi, playlist" y tendrás cientos de horas de vídeos de esa temática

Buscar vídeos en directo

Para los usuarios que buscan ver contenido en directo como puede ser un recital o un partido, solo deben agregar la palabra "live" a la búsqueda.

Buscar en vídeos de la mejor calidad

Los vídeos de YouTube se pueden reproducir en diferentes calidades según la velocidad de conexión que tenga el usuario y la resolución de la pantalla del dispositivo que utilice como puede ser un smartphone, tablet, PC o televisor.

La plataforma cuenta con una calidad mínima de 144p hasta el otro extremo 720p (HD), 1080p (Full HD) y 4K. En el futuro cercano se podrán encontrar videos en 8K.

Al buscar videos el usuario podrá incluir el tipo de calidad que desea, así, si desea que la reproducción sea de 4K o HD, solo debe agregar esta información a la búsqueda. Por ejemplo: naturaleza, 4K o gatos, HD.

Otros trucos

Compartir un vídeo a partir de un determinado momento de reproducción

Para lograr esto, una vez que se haya iniciado la reproducción del vídeo y en el momento que el usuario desea compartir el contenido solo debe hacer click en ll botón derecho del mouse y activar la opción «compartir desde el vídeo desde el minuto actual».

Crear un Gif a partir de un vídeo

Uno de los trucos más populares de YouTube es el de crear un Gif. Para hacer este tipo de bromas y compartirla entre amigos solo se debe agregar la palabra "gif" justo delante de la palabra youTube en la URL del vídeo. Ejemplo: https://www.youtube.com…. pasaría a ser en http://www.gifyoutube.com… En ese momento se abrirá el editor de gifs en el que podrás elegir el comienzo y el final del Gif que quieres crear a partir de un vídeo de YouTube.

Activar la opción de transcripción

Esta opción es muy útil para saber cuál es el contenido de un vídeo sin necesidad de ver el contenido por completo o ir adelantando la reproducción para descifrar de qué se trata. En la parte inferior del vídeo, justo al lado de los botones de me gusta o no me gusta, encontrarás un símbolo con tres puntos. Basta con que lo despliegues y actives la opción de transcripción para poder conocer el contenido escrito del video separado por intervalos de tiempo.

Reproducir vídeos de YouTube con la pantalla de tu móvil apagada

Uno de los trucos de YouTube más buscados para los usuarios de la aplicación móvil es la opción de reproducir un vídeo musical en segundo plano o con la pantalla apagada. La APP de YouTube no te permite esta opción por lo que la mayoría de estos trucos te remiten a la descarga de una aplicación específica. Si eres usuario de la APP de mensajería de Telegram no hace falta que descargues nada. Basta enviar la dirección del vídeo y abrirla directamente desde Telegram que te permite reproducirla incluso con la pantalla apagada.

Atajos de teclado de YouTube

Uno de los trucos de YouTube especialmente útiles si usas la red social desde un ordenador son los atajos de teclado o combinaciones de teclas con las que puedes reproducir, pausar, adelantar, pasar al siguiente vídeo en una lista de reproducción… ¿Conoces los atajos de teclado de YouTube.

Barra espaciadora : reproducir o poner en pausa el vídeo. Activa un botón si está seleccionado.

: reproducir o poner en pausa el vídeo. Activa un botón si está seleccionado. Tecla multimedia de reproducción y/o pausa en el teclado : reproducir o poner en pausa el vídeo.

: reproducir o poner en pausa el vídeo. K : reproducir o poner en pausa el vídeo en el reproductor.

: reproducir o poner en pausa el vídeo en el reproductor. Tecla multimedia de detención en el teclado : parar el vídeo.

: parar el vídeo. Número 0 : desplazarse el primer segundo del vídeo.

: desplazarse el primer segundo del vídeo. Números del 1 al 9 : desplazarse a un porcentaje del vídeo (1 al 10%, 2 al 20% y 3 al 30% hasta 9 al 90%).

: desplazarse a un porcentaje del vídeo (1 al 10%, 2 al 20% y 3 al 30% hasta 9 al 90%). Flecha derech a: avanzar 5 segundos en el vídeo.

a: avanzar 5 segundos en el vídeo. Flecha izquierda : retroceder 5 segundos en el vídeo.

: retroceder 5 segundos en el vídeo. J : retroceder 10 segundos en el vídeo.

: retroceder 10 segundos en el vídeo. L : avanzar 10 segundos en el vídeo.

: avanzar 10 segundos en el vídeo. Inicio : desplazarse a los primeros segundos del vídeo o al principio de la web de YouTube.

: desplazarse a los primeros segundos del vídeo o al principio de la web de YouTube. Fin : desplazarse a los últimos segundos del vídeo o al final de la web de YouTube.

: desplazarse a los últimos segundos del vídeo o al final de la web de YouTube. ‘,’ : retroceder un fotograma en el vídeo.

: retroceder un fotograma en el vídeo. ‘.’: avanzar un fotograma en el vídeo.

Volumen de reproducción

Flecha arriba : subir el volumen un 5 %.

: subir el volumen un 5 %. Flecha abajo: bajar el volumen un 5 %.

Listas de reproducción y videos sugeridos

Mayúscula + N : ir al vídeo siguiente. Aplicable a listas de reproducción y vídeos sugeridos.

: ir al vídeo siguiente. Aplicable a listas de reproducción y vídeos sugeridos. Mayúscula + P : ir al vídeo anterior. Esta combinación de teclas solo funciona con las listas de reproducción.

: ir al vídeo anterior. Esta combinación de teclas solo funciona con las listas de reproducción. Tecla multimedia de siguiente en el teclado : pasar al siguiente vídeo de una lista de reproducción.

: pasar al siguiente vídeo de una lista de reproducción. I : activar el minirreproductor.

: activar el minirreproductor. C : activar o desactivar los subtítulos si están disponibles.

: activar o desactivar los subtítulos si están disponibles. / : ir al cuadro de búsqueda de YouTube

: ir al cuadro de búsqueda de YouTube Mayúscula + 1 : desplazarse entre los encabezados H1 de YouTube.

: desplazarse entre los encabezados H1 de YouTube. F: activar o desactivar el modo de pantalla completa si ya está activado.

