Trump ahora le apuntó con todos los cañones a Irán

Trump dijo que Irán no respeta “el espíritu” del acuerdo sellado en julio de 2015 por su antecesor, Barack Obama, y por otras cinco potencias. Remarcó que el pacto ya no sirve a los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos y anunció un cambio de estrategia. “Nuestra estrategia es asegurarnos de que Irán nunca, y me refiero a nunca, adquiera armas nucleares”, sostuvo. En su esperado discurso, el presidente republicano vinculó, sin mucho fundamento, al régimen islámico de Irán con el régimen comunista de Corea del Norte, con la red terrorista Al Qaeda y con una serie de atentados contra objetivos estadounidenses.

Trump aseguró que Irán “afrontará las acciones hostiles” de ese “régimen fanático”, que ha sometido a su pueblo y es “el principal patrocinador del terrorismo” en el mundo. “(El régimen) ha esparcido la muerte, la destrucción y el caos por todo el mundo”, dijo.

Agregó que su país trabajará con sus aliados para “contrarrestar las actividades desestabilizadoras” de Irán, con lo que insinuó nuevas sanciones contra Teherán. A la vez, sancionó al Cuerpo de los Guardianes de la Revolución iraní por su apoyo al terrorismo, un paso que promete disparar las tensiones con Teherán, que ya ha advertido que tratará a Estados Unidos como “un país terrorista” si actúa contra ese cuerpo de élite.

“Hay muchas personas que creen que Irán está negociando con Corea del Norte. Además, Irán no está cumpliendo con el espíritu del acuerdo”. Donald Trump. Parte del durísimo discurso del presidente de Estados Unidos