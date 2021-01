Trump comunicó que no asistirá a la asunción de Biden

El presidente saliente de los Estados Unidos, Donald Trump , anunció este viernes que no asistirá a la ceremonia de investidura de su sucesor, Joe Biden. Además, estaría pensando en indultarse.

“A todos los que me han preguntado, no iré a la toma de juramento el 20 de enero”, escribió el líder republicano en su cuenta de Twitter, la cual volvió a ser habilitada tras estar 24 horas restringida debido a sus injustificables mensajes antes de la toma del Capitolio por parte de sus seguidores. De esta manera, el magnate será el primer mandatario saliente en no asistir a un acto de asunción en 150 años, a excepción de Richard Nixon, quien ya había renunciado a su cargo.