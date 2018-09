Trump, contra la carta anónima

Publicada el miércoles por el periódico The New York Times, la misiva escrita por un alto funcionario anónimo dio cuenta de la presunta actuación de una red de colaboradores de Trump empecinados en moderar y limitar ciertas actitudes del presidente “perjudiciales para la salud de la república”, al mismo tiempo buscando el éxito de su administración.

Trump cargó contra The New York Times, medio al que llamó “decadente” por su postura crítica contra la administración y por el uso de fuentes anónimas, y acusó de traición al funcionario desde su cuenta de Twitter, pero horas después llegó una respuesta más extensa. “Estoy drenando el pantano, y el pantano se está defendiendo. No se preocupen, ¡vamos a ganar!”, dijo en referencia a una de las consignas más populares de su gobierno.

“Drain the swamp” (Drenar el pantano) se convirtió durante estos primeros años de la administración Trump en un canto de batalla entre sus seguidores más acérrimos y apunta contra lo que magnate ve como corrupción, falta de transparencia y prácticas enquistadas dentro de la institucionalidad estadounidense y el modelo bipartidario entre republicanos y demócratas.

En un segundo tuit, Trump también se preguntó si el funcionario anónimo en cuestión realmente existía, criticando nuevamente al New York Times por el presunto uso una fuente falsa, la última de una serie de acusaciones fuertes y sin pruebas que el republicano estuvo lanzando contra los medios de comunicación.

Se impondrán más aranceles

El gobierno de Donald Trump está a punto de lanzar un nuevo paquete de tarifas contra productos chinos por 200 mil millones de dólares, escalando así la confrontación entre las dos mayores economías del Mundo, algo que probablemente impactará negativamente sobre las empresas norteamericanas que importan bienes como carteras y neumáticos desde China. El gobierno podría imponer estos nuevos aranceles a las importaciones -que equivalen al 40 por ciento de los bienes chinos vendidos a Estados Unidos el año pasado- hoy mismo. China ya respondió que impondrá medidas en represalia.