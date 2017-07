Trump defendió a su hijo y dijo que es "inocente"

El presidente norteamericano aseguró en un mensaje en Twitter que su hijo, que quedó involucrado en el Rusiagate por un encuentro que mantuvo antes de las elecciones de 2016 con la abogada rusa Natalia Veselnitskaya en la Torre Trump neoyorquina, es una persona “abierta, transparente e inocente”.

El 9 de junio de 2016, Trump Jr se reunió con la abogada para obtener información perjudicial sobre la rival de su padre en la carrera presidencial, la candidata demócrata Hillary Clinton. La reunión alimentó las sospechas de que la campaña de Trump se confabuló con Rusia para dejar mal parada a Clinton y favorecer un triunfo del republicano en las elecciones de noviembre, algo que está siendo investigado por el FBI, por un fiscal especial y por varias comisiones del Congreso.

El hijo del mandatario concedió una entrevista al canal de noticias Fox News, donde dijo que el encuentro “apenas duró 20 minutos” y fue una “pérdida de tiempo”, que “no había nada que contar (a su padre)” y que ni se acordaba de esa reunión, de la que no informó a su padre hasta que el periódico The New York Times la reveló el pasado fin de semana y la puso como eje de esta gran polémica.