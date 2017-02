Trump dijo que algunos medios son enemigos del pueblo

Estados Unidos.- Donald Trump acusó a algunos medios de comunicación de ser “el enemigo del pueblo”, con lo que culminó su particular semana de ataques a la prensa. “Los medios con noticias falsas (en referencia a The New York Times, NBC, ABC, CBS, CNN) no son mis enemigos, son el enemigo del pueblo estadounidense”, afirmó el presidente en su cuenta de Twitter. Trump tiene cruzados a varios medios de comunicación porque considera que no cubrieron objetivamente su camino a la Casa Blanca, y es la primera vez que utiliza un término con connotaciones belicistas como “enemigo”.

El diario The New York Times tuvo que remontarse a la presidencia de Richard Nixon (1969-1974) para encontrar un mandatario que calificase de “enemigo” al cuarto poder. Lo dijo en 1972, acosado por las revelaciones que hacía el Washington Post del caso Watergate y que provocarían su renuncia dos años más tarde.

En la semana, Trump protagonizó una sorpresiva y caótica rueda de prensa de casi una hora y media en la que se dedicó, sobre todo, a discutir y enfrentarse con algunos de los periodistas presentes. “Muchos medios no hablan para la gente, sino para intereses especiales. La gente ya no les cree”.

Respaldo de EE.UU. a la OTAN

El vice de Trump, Mike Pence, garantizó “en nombre del presidente” que los Estados Unidos “están firmemente junto a la OTAN y cumplirán de forma inquebrantable” sus compromisos con la alianza transatlántica.