Trump mete presión a los gobernadores

Trump llegó a amenazar con suspender la autoridad de los gobernadores si no lo permitiesen, pese a que son las autoridades de los estados y los condados las que tienen potestad para decidir si reanudan o no la actividad económica y social de una zona. “Estados Unidos necesita más rezos, no menos”, insistió el mandatario, quien ya había intentado reabrir las iglesias en Pascua, en pleno crecimiento exponencial del brote.

Ahora, el jefe de Estado explicó que pronto los gubernamentales Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades darán más información sobre las recomendaciones a seguir. No obstante, la palabra final la tienen los gobernadores, quienes las aplican como consideran oportuno en base a cómo la pandemia afecta a sus conciudadanos y a los recursos hospitalarios disponibles.