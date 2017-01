NEUQUÉN

Un aluvión de turistas argentinos, especialmente del Alto Valle de Río Negro y Neuquén, invade este verano distintos destinos turísticos del sur de Chile, al punto que ya es considerado un boom comercial para las autoridades trasandinas.

Desde un año a esta parte, el turismo argentino a Chile aumentó entre 40 y 47 por ciento, según lo estimado por el presidente del Consejo Regional de Turismo en la zona de la Araucanía, Eugenio Benavente, quien atribuyó este fenómeno a las ventajas que tienen los argentinos por el tipo de cambio.

Durante una entrevista concedida al diario Austral, de Temuco, Benavente dijo que claramente hay dos tipos de turistas argentinos que ingresan diariamente a la región: uno es el que va exclusivamente a hacer compras y el otro a pasear y a descansar en Chile.

Ventajas

“Llegan en grupo pues tienen un cupo en dólares que deben justificar al momento de su retorno y si vienen varias personas se dividen. Si vienen cuatro personas gastan 600 dólares, pero si viene uno son 150 dólares solamente”, explicó.

El directivo dijo que hay todo tipo de turistas, desde los de alto poder adquisitivo hasta los de condiciones más humildes. Pero que todos por igual quieren aprovechar las ventajas del tipo de cambio.

Consideró además que si bien hay muchas ciudades para visitar y hacer compras, “todos llegan a Temuco, ese es su destino final”.

No obstante, dijo que se está intentando que el turista argentino conozca otras ciudades de la región para que esos dividendos se distribuyan de manera más equitativa.

“Queremos que ingresen por Pino Hachado, hagan el corredor andino, lleguen a Temuco, compren y vuelvan por el corredor lacustre a través del paso Mamuil Malal”, explicó Benavente. Dijo que, de esta manera, además de hacer turismo de shopping también podrían hacer “turismo de naturaleza, que es el principal atractivo de la Araucanía”.

Contrastes

“Ellos (por los neuquinos) no tienen termas, salvo Copahue, que es medicinal y no de recreación como nosotros. Acá tenemos rafting, parques nacionales y lagos muy tranquilos, no como los de ellos, que son fríos y muy ventosos”, aseguró.

Para cruzar hacia Chile, muchos turistas neuquinos y provenientes del Alto Valle utilizan el paso Pino Hachado, un cruce muy popular que tiene muy cerca a la ciudad de Temuco.

Este paso es muy transitado en época de vacaciones y se forman largas colas de turistas hasta completar todos los trámites aduaneros correspondientes.

Un aluvión de argentinos también desembarca en el norte chileno

El paso Agua Negra, ubicado en la cordillera de la región chilena de Coquimbo y reflejado como la principal vía de conexión entre el país trasandino y la provincia argentina de San Juan, se vio inusualmente desbordado a lo largo del último mes, publicó Infobae.

La cantidad de turistas argentinos que cruzaron la frontera hacia Chile entre el 5 de diciembre de 2016 y el 5 de enero fue prácticamente el doble respecto de un año atrás, y por ende, los locales tuvieron que hacer malabares para poder responder ante semejante demanda. ¿El saldo? Hoteles casi sin disponibilidad y las casas de cambio colapsadas.

Según especificaron los especialistas de la región, hubo dos grandes claves por las que surgió la “mudanza” masiva de argentinos: los costos más baratos para hacer frente a las vacaciones y las ventajas de cambiar dólares en un país vecino.

Según la Cámara Regional de Turismo, hasta el 20 de enero está todo con un 100% de ocupación.

Caminata para que abran un paso clave

Una larga y entusiasta caminata internacional se llevó a cabo el pasado viernes desde Argentina hacia Chile.

El objetivo fue pedir la creación de un paso internacional para vehículos en esa región.

De la actividad participaron alrededor de 45 personas, que cruzaron por la zona de las lagunas de Epu Lauquen y conectaron el departamento ubicado en el norte neuquino con la provincia de Nuble, ubicada en la región del Biobío.

Según los organizadores, la caminata internacional tuvo como objeto “la promoción y el fortalecimiento del paso fronterizo”.

“La reapertura del paso potenciaría los ámbitos turísticos, comerciales, familiares, culturales, folclóricos y sociales entre las localidades vecinas de San Fabián, en Chile, y la ciudad neuquina de Las Ovejas”, explicaron.

La actividad tuvo buena repercusión y terminó con una foto grupal con las banderas de ambos países y un almuerzo conjunto.

Se sabe que las relaciones comerciales y sociales entre los pueblos del norte neuquino y los de la región chilena que se encuentra a la altura de la provincia son intensas.

Tanto a los neuquinos como a los habitantes del sur de Mendoza y a los chilenos los unen lazos culturales muy marcados desde hace más de dos siglos.

El Paso Pichachén es un claro ejemplo de la integración que se viene practicando desde tiempos remotos.