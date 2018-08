"Tuve una crisis nerviosa y no pude terminar de ver el video"

A 10 meses del asesinato, su familia decidió difundir los videos del hecho para presionar y que la investigación avance. Es que desde la fiscalía les dijeron que no hay ninguna pista y que la causa estaba “archivada”.

“Yo no lo había visto. Me dijeron que era muy fuerte y la fiscal me había dicho que era confuso, que estaba oscuro, pero yo veo bien clara la cara de mis hijos y de mi papá”, relató Liliana, la mamá de Fernando, tras ver el video por primera vez este lunes.

En las cámaras, quedó registrado que los asesinos ingresaron unos 20 minutos antes de que la familia llegara, luego de una jornada laboral en las zapaterías, y aguardaron escondidos en el costado de la vivienda.

captura video crimen fernando gatti

A las 21:29:46, uno de los delincuentes se abalanzó sobre Georgina y su abuelo, y el otro fue hacia Fernando, quien le dio un cachetazo para alejarlo.

Para ser sincera, no lo vi entero. Tuve una crisis nerviosa y me lo sacaron. Fue revivir todo”, dijo Georgina Gatti, hermana de la víctima y testigo del crimen

Mientras los hermanos intentaban alejar a los invasores, uno de los delincuentes extrajo un arma de fuego y les apuntó. Fernando, que cargaba un bolso en la espalda y otro en su mano derecha, tira ambos, pero los asesinos no tomaron ninguno.

El que no estaba armado huyó apenas comenzó el forcejeo. El otro se alejó unos metros, volvió a acercarse y le disparó a Fernando, quien no cayó tendido en el suelo. Incluso se ve claramente cómo los insultó cuando escapaban.

Georgina se incorporó e intentó socorrer a su hermano, quien se tomaba a la altura del abdomen, donde impactó el tiro. Ante sus gritos, varios vecinos acudieron a la casa y uno trasladó a Fernando al hospital, donde a las 00:20 del día siguiente falleció en medio de la cirugía.

Su padre, Oscar Gatti, confió que no quiso ver el video. Esa noche, él estaba dentro de la vivienda. “Cuando escuché el tiro, bajé y lo vi a mi hijo. Se veía perfectamente el balazo y enseguida lo llevó mi vecino”, relató.

Su hermana detalló que empezó a verlo, pero le dio una crisis nerviosa y no pudo continuar mirándolo. “Sinceramente, no lo vi entero, tuve una crisis nerviosa y me lo sacaron. No pude terminar de verlo”, expresó Georgina en diálogo con LM Neuquén.

Resaltó que en estos 10 meses no habían querido verlo, porque habían sido alertados de que era fue fuerte y Georgina lo sabía, porque ella lo vivió. “Fue revivir todo, incluso hasta me pareció escuchar el sonido de llave al abrir la reja”, sostuvo la hermana de Fernando.

La familia cree que los asesinos habían hecho un trabajo de inteligencia y estudiaron sus movimientos, porque llegaron minutos antes y fueron directo al bolso que cargaba Fernando, donde él guardaba la recaudación de las zapaterías. Sin embargo, no se lo llevaron.

La Policía continúa la investigación, aunque con las imágenes no alcanza, porque no se puede identificar a los asesinos. Una vecina que los vio correr tras el hecho, alcanzó a verles el rostro y con su descripción se hizo un identikit de ambos. Una fuerte hipótesis es que no son de la región.

“Nos dijeron que fue archivada”

La semana pasada, tras la publicación de LMN por el pedido de Justicia, desde la fiscalía se comunicaron con Georgina. “Me dijeron que no había líneas investigativas que permitieran avanzar con el caso por lo que la causa de mi hermano pasaba a archivo. Ahora, estamos procurando hacer lo posible para que no pase al olvido”.

La familia espera que con la repercusión mediática del video se haga Justicia.

Identikit.jpg Así es el identikit de los dos delincuentes que atacaron a Fernando Gatti.

